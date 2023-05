Lesotho. Le Premier ministre doit tenir ses promesses afin de garantir la « réalisation des droits humains »

par Amnesty International

Sam Matekane, Premier ministre du Lesotho, doit agir dans les meilleurs délais afin d’honorer son engagement à veiller à la « réalisation des droits humains », notamment en s’attaquant à l’impunité persistante pour des violations telles que la torture et les homicides commis par des membres des forces de sécurité, a déclaré Amnesty International vendredi 26 mai. Dans […] The post Lesotho. Le Premier ministre doit tenir ses promesses afin de garantir la « réalisation des droits humains » appeared first on Amnesty International. ]]>



