Tchad : Toujours pas de réparations pour les victimes de Hissène Habré

par Amnesty International

Les victimes de l’ancien dictateur tchadien Hissène Habré attendent toujours de recevoir les indemnisations ordonnées par la justice, sept ans après sa condamnation historique au Sénégal en 2016, ont indiqué aujourd’hui sept organisations tchadiennes et internationales. A quelques jours de cet anniversaire, deux victimes sont encore décédées. Le 30 mai 2016, Habré a été condamné à […] The post Tchad : Toujours pas de réparations pour les victimes de Hissène Habré appeared first on Amnesty International. ]]>



Lire l'article complet