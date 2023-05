Nigeria. Le nouveau gouvernement doit veiller à ce que la vente par Shell de ses activités pétrolières dans le delta du Niger n’aggrave pas les atteintes aux droits humains

par Amnesty International

Le nouveau gouvernement du Nigeria, qui prêtera serment le 29 mai, doit veiller à ce que le projet de vente par Shell de ses activités dans le delta du Niger ne conduise pas à une nouvelle aggravation de la situation des droits humains dans cette région frappée par des décennies de pollution aux hydrocarbures. Amnesty International […]



