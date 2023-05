Les Casques bleus de l’ONU sont « une lueur d'espoir et de protection » - Guterres

Les plus de 87.000 Casques bleus de l'ONU dans le monde sont « une lueur d'espoir et de protection » pour les civils vulnérables, dans un monde de plus en plus dangereux et incertain, a déclaré jeudi le chef de l'ONU, notant que l'année dernière, 103 Casques bleus sont tombés dans l'exercice de leurs fonctions.



