Pérou. De hauts représentants de l’État doivent rendre des comptes pour les attaques meurtrières menées par les forces de sécurité

par Amnesty International

Le parquet général du Pérou doit enquêter sur toutes les personnes, jusqu'au plus haut niveau, qui ont ordonné ou toléré le recours illégitime à la force meurtrière par les forces de sécurité, qui a fait 49 morts lors des manifestations ayant eu lieu de décembre à février, écrit Amnesty International dans un nouveau rapport rendu public



