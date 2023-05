La sécurité sociale universelle peut réduire la pauvreté et les inégalités

par Human Rights Watch

Click to expand Image Des parapluies de diverses couleurs étaient suspendus au-dessus du marché à ciel ouvert de Dilli Haat, à New Delhi, en Inde, le 21 avril 2023. Un parapluie peut être vu comme un symbole de la protection universelle sur laquelle HRW a publié un document « questions-réponses » en mai 2023. © 2023 Sipa via AP Images (New York) - Les gouvernements et les bailleurs de fonds internationaux comme le Fonds monétaire international et la Banque mondiale devraient créer et soutenir des systèmes de sécurité sociale universelle conformément à leurs obligations en matière de droits…



Lire l'article complet