Japon : Le système de « justice de l’otage » viole les droits des accusés

par Human Rights Watch

(Tokyo, le 25 mai 2023) – Le système japonais de « justice de l’otage » prive les personnes suspectées d’infractions pénales du droit à une procédure régulière et à un procès équitable, a déclaré Human Rights Watch dans un rapport rendu public aujourd’hui. 25 mai 2023 Japan’s “Hostage Justice” System Denial of Bail, Coerced Confessions, and Lack of Access to Lawyers Download the full report in English Annexes Le rapport de 101 pages, intitulé « Japan’s ‘Hostage Justice’ System » (« Le système de justice de l’otage au Japon »), documente le traitement abusif des suspects…



Lire l'article complet