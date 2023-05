Emancipées des studios, les stars hollywoodiennes s’inventent des carrières plus variées

La 76édition du Festival de Cannes bat son plein, avec son défilé habituel de stars sur tapis rouge dont les moindres faits et gestes sont scrutés par les fans et les médias du monde entier. Cependant, si les acteurs et réalisateurs vedettes semblent toujours attendus et admirés, leur statut a considérablement évolué en un siècle.En janvier 2023 sortait sur les écrans français Babylon de Damien Chazelle , allégorie de l’âge d’or hollywoodien. Si…