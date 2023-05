Faire décoller une goutte, ou comment utiliser des ultrasons pour sculpter de l’eau

Ceci n’est pas une goutte qui tombe, mais bien une goutte qui décolle… poussée par des ultrasons.Pour la faire décoller, nous avons disposé sous la surface de l’eau un type de haut-parleur qui génère des ultrasons (un transducteur acoustique). Il est orienté vers l’interface entre deux fluides, par exemple ici entre l’eau et l’air, mais cela fonctionne aussi avec d’autres fluides. Quand les ultrasons atteignent une intensité suffisamment élevée, une goutte d’eau peut se former, se soulever et même se détacher