Au Myanmar, le cyclone Mocha a été dévastateur pour les Rohingyas

par Human Rights Watch

Click to expand Image Des femmes rohingyas, photographiées le 16 mai 2023 parmi les décombres de leur abri dans le camp de Basara à Sittwe, capitale de l’État de Rakhine dans l’ouest du Myanmar ; cette région a été durement touchée par le cyclone Mocha. © 2023 Sai Aung Main/AFP via Getty Images Le cyclone Mocha a touché terre dans l'État de Rakhine au Myanmar dimanche dernier, ses vents de 250 kilomètres par heure anéantissant des abris le long du golfe du Bengale. L'un des cyclones les plus violents à avoir jamais frappé la région, Mocha a causé des inondations et des dommages à des millions…



