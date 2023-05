Les EAU invitent le président syrien Bachar al-Assad à la COP28

par Human Rights Watch

Click to expand Image Le président syrien Bachar al-Assad (à gauche) discutait avec le cheikh Mohammed ben Zayed Al Nahyan, président des Émirats arabes unis, lors d'une rencontre tenu au Palais Qasr Al Watan à Abou Dhabi, le 19 mars 2023. © 2023 Hamad Al Kaabi/Bureau de la Présidence EAU via AP Photo Les Émirats arabes unis (EAU) comptent accueillir le président syrien Bachar al-Assad, un dirigeant vraisemblablement impliqué dans des atrocités endémiques, à la COP28, la conférence mondiale des Nations Unies sur le climat ; en même temps, les représentants de la société civile et les défenseurs…



