Slovaquie. Le Parlement doit rejeter le projet de loi rendant impossible la reconnaissance juridique du genre

par Amnesty International

Réagissant à la tenue prochaine, d'ici le 19 mai, d'un vote au Parlement slovaque portant sur un projet de loi qui va rendre impossible la reconnaissance juridique du genre dans certains cas, Rado Sloboda, directeur d'Amnesty International Slovaquie, a déclaré : « Depuis plus de 40 ans, les personnes transgenres peuvent faire reconnaître juridiquement leur genre en Slovaquie, mais […]



