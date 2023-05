Angola. Les autorités doivent libérer un militant incarcéré et garantir le droit de manifester

par Amnesty International

Les autorités angolaises doivent libérer immédiatement et sans condition Tanaice Neutro, détenu pour avoir manifesté contre les niveaux élevés de pauvreté, de corruption et de répression, et doivent garantir le droit de manifester pacifiquement à travers le pays, a déclaré Amnesty International le 17 mai 2023, sept mois après l'arrestation arbitraire de ce militant.



