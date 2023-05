Iran. La communauté internationale doit prendre des mesures audacieuses pour empêcher l’exécution de trois manifestants qui ont été torturés

par Amnesty International

Réagissant aux éléments laissant craindre l’exécution imminente en Iran de Majid Kazemi, Saleh Mirhashemi et Saeed Yaghoubi, trois manifestants d’Ispahan, après la diffusion de leurs « aveux » forcés par des médias d’État et la confirmation de leur déclaration de culpabilité et de leur condamnation à mort par la Cour suprême en dépit des préoccupations quant aux […] The post Iran. La communauté internationale doit prendre des mesures audacieuses pour empêcher l’exécution de trois manifestants qui ont été torturés appeared first on Amnesty International. ]]>



