Kenya. Le camp de personnes réfugiées de Kakuma n’est toujours pas sûr pour les réfugié·e·s LGBTI

par Amnesty International

Les personnes réfugiées ou demandeuses d’asile qui sont lesbiennes, gays, bisexuelles, transgenres ou intersexes (LGBTI) et qui vivent dans l’un des plus grands camps de personnes réfugiées du Kenya subissent souvent des crimes de haine, des actes de violence, y compris des viols, et d’autres graves atteintes aux droits humains, ont déclaré la Commission nationale […] The post Kenya. Le camp de personnes réfugiées de Kakuma n’est toujours pas sûr pour les réfugié·e·s LGBTI appeared first on Amnesty International. ]]>



Lire l'article complet