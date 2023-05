La violence sexuelle contre les filles et les femmes atteint des niveaux alarmants dans l'est de la RDC

Le Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF) a appelé jeudi à une intensification urgente et significative des interventions et du financement pour répondre au nombre croissant de cas de violence sexuelle signalés contre des enfants et des femmes dans la province du Nord-Kivu, dans l'est de la République démocratique du Congo (RDC).



Lire l'article complet