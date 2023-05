Rapport de la Croix-Rouge : Le changement climatique, la dégradation de l’environnement et les conflits armés prolongés accentuent les besoins humanitaires au Proche et au Moyen-Orient

Communiqué de presse | Genève (CICR) – Selon un nouveau rapport du Comité international de la Croix-Rouge et de la Croix-Rouge de Norvège, l’action en faveur du climat au Proche et au Moyen-Orient reste extrêmement faible dans les zones touchées par un conflit armé, et les



Lire l'article complet