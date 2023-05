Mali : face à une « catastrophe alimentaire », le PAM appelle à un soutien urgent

Tandis que la violence, les déplacements de population et les chocs climatiques continuent d'exacerber l'insécurité alimentaire et la malnutrition au Mali, le Programme alimentaire mondial des Nations Unies (PAM) a besoin d’un financement urgent pour augmenter son assistance alimentaire et nutritionnelle d’urgence à 3,8 millions de femmes, d’hommes et d’enfants dans les régions touchées par le conflit, notamment au centre, au nord et au sud-est du Mali.



