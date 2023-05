Türkiye/Syrie : 100 jours après les séismes, plus de 6 millions d’enfants ont toujours besoin d’aide

Cent jours après les tremblements de terre les plus meurtriers de l’histoire récente de la Türkiye et de la Syrie, des millions d’enfants et de familles continuent d’être confrontés à des conditions désespérées, a alerté mercredi une agence des Nations Unies.



Lire l'article complet