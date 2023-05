L’économie mondiale risque une période prolongée de faible croissance, avertit l'ONU

L'économie mondiale est confrontée au risque d'une période prolongée de faible croissance, car les effets persistants de la pandémie de COVID-19, l'impact de plus en plus grave du changement climatique et les défis structurels macroéconomiques restent sans réponse, selon un nouveau rapport des Nations Unies publié mardi.



Lire l'article complet