Le PAM demande au G7 de continuer à se concentrer sur la faim

L’engagement ferme du G7 en faveur de la sécurité alimentaire mondiale en 2022 doit être maintenu en 2023 alors que de nouvelles crises au Soudan, en Haïti et au Sahel plongent de plus en plus de personnes dans la faim, a plaidé mardi une agence des Nations Unies, quelques jours avant une réunion des dirigeants du G7 au Japon.



