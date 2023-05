Armes chimiques : Protéger l'intégrité du traité interdisant ces armes

par Human Rights Watch

Click to expand Image Des représentants de gouvernements participaient à une session de la Quatrième Conférence d’examen de la Convention sur les armes chimiques, tenue à La Haye (Pays-Bas) du 25 au 29 novembre 2019. © 2019 Abdullah Asiran/Anadolu Agency via Getty Images (La Haye, le 15 mai 2023) – Les gouvernements devraient protéger l'intégrité du traité international interdisant les armes chimiques en appliquant pleinement ses dispositions et en s’assurant de l’obligation de rendre des comptes pour toute violation, a déclaré Human Rights Watch aujourd'hui. Une conférence consacrée à l’examen…



Lire l'article complet