Soudan : plus de 940.000 personnes déplacées par les combats (ONU)

Plus de 940.000 personnes ont été déplacées depuis le 15 avril et le début des combats au Soudan, dont plus de 736.000 à l’intérieur du pays, et près 205.000 ont trouvé refuge dans les pays voisins, a indiqué lundi le Bureau de coordination des affaires humanitaires de l’ONU (OCHA).



