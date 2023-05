Pakistan. Les autorités doivent faire preuve de retenue et lever immédiatement les restrictions d’accès à Internet

par Amnesty International

En réaction aux tensions croissantes, aux manifestations violentes, aux nombreux décès, aux arrestations massives et à l'interdiction d'accéder à l'Internet mobile pour une durée « indéterminée » depuis que l'ancien Premier ministre Imran Khan a été arrêté au Pakistan, Rimmel Mohydin, chargée de campagne pour la région à Amnesty International, a déclaré : « Il est urgent de calmer […]



