Thaïlande. Les élections offrent aux candidat·e·s une occasion précieuse de s’engager à respecter les droits humains

par Amnesty International

À l'approche des élections générales du 14 mai en Thaïlande, Chanatip Tatiyakaroonwong, spécialiste de la Thaïlande à Amnesty International, a déclaré : « Ce scrutin imminent en Thaïlande offre une occasion précieuse aux partis politiques et aux candidat·e·s de s'engager publiquement à protéger et promouvoir les droits humains s'ils sont élus, y compris les droits des groupes […]



