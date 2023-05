Syrie. L’ONU doit continuer d’acheminer l’aide humanitaire vers le nord-ouest du pays par tous les passages frontaliers

par Amnesty International

Alors que des millions de personnes touchées par le tremblement de terre dépendent toujours de l’aide transfrontalière de l’ONU pour survivre, les Nations unies doivent continuer d’acheminer cette aide via les postes-frontières de Bab al Salam et Al Rai après l’expiration, le 13 mai, de l’autorisation du gouvernement syrien, que ce dernier la renouvelle ou non, a déclaré […] The post Syrie. L’ONU doit continuer d’acheminer l’aide humanitaire vers le nord-ouest du pays par tous les passages frontaliers appeared first on Amnesty International. ]]>



Lire l'article complet