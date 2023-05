Faut-il continuer à exposer les momies égyptiennes dans nos musées ?

Peut-on présenter des restes humains ?

Pièces maîtresses dans les collections des grands musées, les momies sont perçues aujourd’hui comme des symboles incontournables de l’Égypte antique. Entre fascination et dégoût, elles attirent la curiosité des visiteurs du monde entier.Pourtant, la question éthique liée à l’exposition de restes humains fait débat. Si cette pratique était considérée, au XIXsiècle, comme un moyen de se cultiver et d’appréhender l’histoire, le monde muséal et les scientifiques s’interrogent aujourd’hui sur son bien-fondé.Depuis…