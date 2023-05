Liban. Il faut mettre fin aux expulsions sommaires de réfugié·e·s syriens

par Amnesty International

Les forces armées libanaises ont récemment procédé à l’expulsion sommaire de centaines de Syrien·ne·s vers la Syrie, où ils risquent d’être victimes d’actes de persécution ou de torture. Ces expulsions interviennent alors que la rhétorique anti-réfugié·e·s prend de l’ampleur au Liban et que des mesures coercitives sont prises pour les inciter à retourner chez eux, […] The post Liban. Il faut mettre fin aux expulsions sommaires de réfugié·e·s syriens appeared first on Amnesty International. ]]>



Lire l'article complet