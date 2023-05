La pollution atmosphérique met en péril les sites du patrimoine mondial de l'UNESCO en Europe

Les polluants atmosphériques nuisent non seulement à la santé humaine et à l'environnement, ils dégradent également les surfaces des bâtiments et monuments historiques, ont averti des experts de la Convention sur l'air de la Commission économique des Nations Unies pour l’Europe (CEE-ONU)



Lire l'article complet