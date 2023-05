Royaume-Uni : un expert de l’ONU dénonce la rhétorique haineuse envers les personnes LGBT

L’Expert indépendant des Nations Unies sur l’orientation sexuelle et l’identité de genre a mis en garde, jeudi, contre la rhétorique abusive des politiciens, des médias et des commentateurs sociaux, qui se traduit par un discours de plus en plus abusif et haineux à l’encontre des personnes LGBT au Royaume-Uni.



