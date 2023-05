Les Palestiniens rencontrent des obstacles majeurs à la réalisation du droit à la santé (OMS)

Deux nouveaux rapports de l’Organisation mondiale de santé (OMS), décrivent comment la fragmentation du peuple palestinien, la mise en œuvre d'un régime de permis, les restrictions de déplacement et le manque de protection entraînent des inégalités en matière de santé et créent des obstacles importants à la fourniture de soins de santé et à l'accès à la santé en Cisjordanie occupée, y compris Jérusalem-Est, et dans la bande de Gaza.



Lire l'article complet