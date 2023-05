Slovaquie. En ne luttant pas contre la discrimination à l’égard des Roms, le pays se place sur « une trajectoire de collision avec la Cour de justice de l’UE »

par Amnesty International

En réaction à la décision du Parlement slovaque de ne pas adopter l'amendement à la Loi sur l'école qui permettrait de lutter contre la discrimination à l'égard des enfants roms, Rado Sloboda, directeur d'Amnesty International Slovaquie, a déclaré : « Le Parlement slovaque a manqué une occasion cruciale d'adopter des mesures visant à mettre fin à la



