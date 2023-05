Tunisie. Les autorités ajoutent des avocat·e·s défenseurs des droits humains à l’affaire du «complot» montée de toutes pièces

par Amnesty International

La décision des autorités tunisiennes d'élargir une enquête pénale s'appuyant sur des accusations infondée de « complot » en ajoutant quatre dissident·e·s à la liste des accusés témoigne de façon inquiétante d'une intensification de la répression, a déclaré Amnesty International le 9 mai 2023. Parmi les nouveaux accusé·e·s figurent notamment Ayachi Hammami, avocat spécialisé dans la défense des […]



