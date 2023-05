États-Unis. L’utilisation obligatoire de l’application mobile CBP One viole le droit de demander asile

par Amnesty International

L’utilisation obligatoire de l’application mobile CBP One comme unique moyen d’entrer aux États-Unis pour demander une protection internationale constitue une violation manifeste du droit international relatif aux droits humains, a déclaré Amnesty International le 8 mai 2023. Dans une nouvelle synthèse, Amnesty International fait part de ses graves préoccupations en matière de droits humains concernant l’utilisation […] The post États-Unis. L’utilisation obligatoire de l’application mobile CBP One viole le droit de demander asile appeared first on Amnesty International. ]]>



