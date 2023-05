Les plus vieux macro-organismes eucaryotes planctoniques datés de 2,1 milliards d’années, découverts au Gabon

L’origine des cellules eucaryotes est un défi majeur en biologie évolutive, suscitant un débat tenace au sein de la communauté scientifique depuis des décennies. L’objectif est de savoir à quelle période de l’histoire de la vie, le monde bactérien n’est plus le seul à dominer la planète terre et que des cellules nouvelles de type eucaryote, dites « sophistiquées » émergent. C’est un moment clé pour nos connaissances à propos de l’histoire de l’évolution. L’objectif est de mieux comprendre la chronologie et le cheminement de la divergence des deux branches du vivant. Cette phase est déterminante…