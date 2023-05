Des inondations dans l'Est de la RD Congo font au moins 270 morts

Les inondations et glissements de terrain provoqués par de fortes pluies jeudi dans le Sud-Kivu, dans l’est de la République démocratique du Congo (RDC), ont fait au moins 270 morts et plus de 300 autres personnes portées disparues, selon un nouveau bilan des Nations Unies.



