RDC. Les autorités doivent lever l’« état de siège » sans plus attendre

par Amnesty International

Les autorités de la République démocratique du Congo (RDC) doivent lever immédiatement l'état de siège, comparable à un état d'urgence, en vigueur dans les provinces du Nord-Kivu et d'Ituri depuis deux ans, car il viole la Constitution du pays et le droit international relatif aux droits humains, a déclaré Amnesty International le 6 mai 2023.



