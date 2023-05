Soudan : Des armes explosives tuent et blessent des civils

par Human Rights Watch

Un homme regarde les décombres d'une maison démolie par une frappe lors de combats à Khartoum, au Soudan, le 25 avril 2023. © 2023 AP Photo/Marwan Ali (Nairobi, le 4 mai 2023) – Les deux forces armées qui s'affrontent au Soudan ont utilisé à plusieurs reprises dans des zones urbaines des armes explosives qui ont causé la perte de vies civiles et de biens, endommagé des infrastructures essentielles et laissé des millions de personnes sans accès aux produits de première nécessité, a déclaré Human Rights Watch aujourd'hui. Le Conseil de sécurité des Nations Unies devrait…



