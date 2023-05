Soudan : des sages-femmes héroïques aident des femmes à accoucher dans une zone de guerre

A l’occasion de la Journée internationale de la sage-femme, l'agence des Nations Unies chargée des questions de santé sexuelle et reproductive, l’UNFPA, a rappelé vendredi que le facteur le plus important pour mettre fin aux décès maternels et néonatals évitables est l'accès aux sages-femmes.



