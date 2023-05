L’ONUSIDA appelle à l’accès aux soins du VIH dans les prisons

De nombreux systèmes pénitentiaires ont du mal à faire face à la surpopulation, aux ressources insuffisantes, à l’accès limité aux soins de santé et à d’autres services de soutien, à la violence et à la consommation de drogue, a alerté vendredi ONUSIDA, appelant à l’accès à la prévention, au traitement et aux soins du VIH dans les prisons.



Lire l'article complet