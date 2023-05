Bénin : Des femmes et leurs bébés privés de liberté pour factures d’hôpital impayées

par Amnesty International

Réagissant à la privation de liberté de quatre femmes après leur accouchement à l'hôpital de zone de Mènontin à Cotonou pour factures impayées, Fabien Offner, chercheur au bureau régional pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre d'Amnesty International déclare : « Depuis mi-mars, quatre femmes sont gardées enfermées dans une salle d'hospitalisation de l'hôpital de zone



