Chine : Surveillance abusive des téléphones des Ouïghours

par Human Rights Watch

Click to expand Image Un agent de sécurité chinois regardait une femme qui franchissait un poste de contrôle équipé d'un détecteur de métaux et d'une technologie de reconnaissance faciale, à l’entrée du bazar principal d'Urumqi, dans la région du Xinjiang en Chine, le 6 novembre 2018. © 2018 Bloomberg/Getty Images (New York) – La police de la région du Xinjiang, en Chine, utilise une liste exhaustive de 50 000 fichiers multimédias qu’elle considère comme représentant des contenus « violents et terroristes » pour identifier des résidents ouïghours et d’autres musulmans turciques en vue d’interrogatoires,…



Lire l'article complet