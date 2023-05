L’UNESCO appelle les États à mieux protéger les artistes en danger

À l’occasion du Sommet mondial des arts et de la culture, l’UNESCO appelle les États à renforcer la protection des professionnels de la culture dans les situations de crise et recommande notamment la mise en place de mécanismes de suivi et de politiques d’aide d’urgence pour les artistes.



