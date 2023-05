Ouganda. Le choix du président de ne pas s’opposer à un texte de loi hostile aux personnes LGBTI est une atteinte à leurs droits

par Amnesty International

En réaction à l'information selon laquelle le Parlement ougandais a adopté une proposition de loi visant à réprimer l'homosexualité, après que le président Yoweri Museveni l'a renvoyée devant le Parlement pour révision, et à la confirmation que l'État est en train d'entériner la discrimination en érigeant en infraction les relations entre personnes de même sexe, […]



