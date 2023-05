Afrique de l’Est et australe. Multiplication des attaques contre les journalistes alors que les autorités s’efforcent d’étouffer la liberté de la presse

par Amnesty International

En Afrique de l’Est et en Afrique australe, les autorités ont intensifié leurs attaques contre les journalistes et la liberté de la presse à travers la région tout au long de l’année 2022 dans le but d’étouffer les reportages sur la corruption et les violations des droits humains, ont déclaré l’Institut des médias d’Afrique australe […] The post Afrique de l’Est et australe. Multiplication des attaques contre les journalistes alors que les autorités s’efforcent d’étouffer la liberté de la presse appeared first on Amnesty International. ]]>



Lire l'article complet