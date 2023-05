Burkina Faso : L’armée serait impliquée dans le massacre de 156 civils

par Human Rights Watch

Click to expand Image Un enclos pour animaux, brûlé le 20 avril 2023 par des hommes qui semblaient être des soldats burkinabè, dans le village de Karma (province du Yatenga) dans le nord du Burkina Faso. Photo prise le 27 avril 2023. © 2023 Privé Les autorités du Burkina Faso devraient garantir une enquête indépendante et impartiale sur les exécutions sommaires d’au moins 156 civils par des forces militaires présumées le 20 avril 2023, dans le village de Karma. L’Union africaine et l’ONU devraient s’assurer que l’enquête promise par le gouvernement soit crédible et indépendante, et que tous…



