République dominicaine. Le logiciel espion Pegasus a été découvert dans le téléphone d’une journaliste de renom

par Amnesty International

En République dominicaine, une journaliste de renom a été la cible du logiciel espion Pegasus de NSO Group, ce qui constitue le premier cas confirmé dans le pays, révèle Amnesty International dans une nouvelle enquête publiée à l'occasion de la Journée mondiale de la liberté de la presse. L'analyse effectuée par le Security Lab d'Amnesty



