Maroc. Refuser aux universitaires et aux journalistes incarcérés la possibilité de lire et d’écrire bafoue leur droit à la liberté d’expression

par Amnesty International

Au moins quatre journalistes et un universitaire sont privés du droit de lire et d'écrire dans les prisons marocaines, a déclaré Amnesty International le 3 mai 2023, tandis que le monde célèbre la Journée internationale de la liberté de la presse. Selon l'Ensemble de règles minima des Nations Unies pour le traitement des détenus, ou Règles […]



