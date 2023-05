Croatie : Refoulements réguliers et violents à la frontière

par Human Rights Watch

Click to expand Image Un homme et sa fille, qui ont déclaré que la police croate les avait refoulés 11 fois vers la Bosnie-Herzégovine, transportaient un bébé de 10 mois dans sa poussette à travers une forêt près de la frontière croate, en janvier 2021. © 2021 Alessio Mamo / Guardian / eyevine La police croate refoule régulièrement, et souvent violemment, des réfugiés, des demandeurs d'asile et des migrants vers la Bosnie-Herzégovine, sans évaluer leurs demandes d'asile ni leurs besoins de protection. Les refoulements sont depuis longtemps une procédure opérationnelle standard pour la police…



