Un activiste russe de premier plan inculpé

par Human Rights Watch

Click to expand Image Oleg Orlov et son avocate, Ekaterina Tertukhina, devant le bureau du procureur de Moscou le 29 avril 2023, peu après avoir été officiellement inculpé de « discrédit » à l’encontre de l’armée russe. © 2023 Memorial Le week-end dernier, les autorités russes ont fait un pas de plus vers l'emprisonnement potentiel d'Oleg Orlov, l'un des plus éminents défenseurs russes des droits humains, connu pour son franc-parler. Le 29 avril, le bureau du procureur l'a officiellement inculpé de « discrédit » répété de l'armée russe ; il encourt une peine maximale de trois ans de prison.…



